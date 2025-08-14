МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: подписания документов по итогам встречи Путина и Трампа не будет

Пресс-секретарь Путина предупредил. что не стоит ждать подписания документов по результатам встречи президентов РФ И США.
Марина Крижановская 2025-08-14 17:10:04
© Фото: Presidential Office Of Ukraine, Keystone Press Agency, Globallookpress

По итогам завтрашней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не стоит ждать подписания каких-либо документов. Об этом заявил Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Документа по итогам саммита на Аляске не ожидается», - заявил он в комментарии ТАСС.

Вместе с тем, подготовка к предстоящему событию произошла в крайне сжатые сроки, а команды обоих президентов сделали для того все необходимое.

Песков добавил, что сейчас Москва и Вашингтон обсуждают украинский конфликт, а вот мнение самого Киева по этому вопросу, возможно, будет обсуждаться на последующих встречах.

Напомним, помощник российского президента Юрий Ушаков 9 августа подтвердил сказанную Трампом информацию, что его встреча с Путиным состоится 15 августа. В тот же день небо над островом - американским штатом - закроют.

#в стране и мире #Дональд Трамп #аляска #Владимир Путин #Дмитрий Песков #Саммит на Аляске
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 