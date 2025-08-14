Песков: подписания документов по итогам встречи Путина и Трампа не будет

По итогам завтрашней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не стоит ждать подписания каких-либо документов. Об этом заявил Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Документа по итогам саммита на Аляске не ожидается», - заявил он в комментарии ТАСС.

Вместе с тем, подготовка к предстоящему событию произошла в крайне сжатые сроки, а команды обоих президентов сделали для того все необходимое.

Песков добавил, что сейчас Москва и Вашингтон обсуждают украинский конфликт, а вот мнение самого Киева по этому вопросу, возможно, будет обсуждаться на последующих встречах.

Напомним, помощник российского президента Юрий Ушаков 9 августа подтвердил сказанную Трампом информацию, что его встреча с Путиным состоится 15 августа. В тот же день небо над островом - американским штатом - закроют.