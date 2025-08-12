МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Небо над Аляской закроют в день встречи Путина и Трампа

Воздушное пространство над Анкориджем будет закрыто в радиусе 48,3 км и на высоте до 5 500 метров.
Глеб Владовский 2025-08-12 07:16:41
Над городом Анкоридж на Аляске в день встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Донадьда Трампа закроют воздушное пространство. Об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) страны.

Согласно заявлению, воздушное пространство будет закрыто в радиусе 48,3 км и на высоте до 5 500 метров. Ограничения будут действовать только в пятницу, 15 августа.

Ранее в МИД России выразили надежду, что встреча Путина и Трампа положит начало нормализации отношений между двумя странами.

Напомним, переговоры между двумя главами государств пройдут на территории американского штата Аляска 15 августа. Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил дату и место переговоров.

