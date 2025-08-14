Путин не исключил вариант сделки с Трампом по стратегическим вооружениям

Российский президент Владимир Путин не исключил возможность заключения сделки с США по стратегическим вооружениям. Он сказал об этом на совещании в Кремле в преддверии встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.

Путин подчеркнул, что новая администрация США действует, чтобы прекратить боевые действия на Украине и создать «долгосрочные условия мира» не только между Киевом и Москвой, но и вообще везде.

«Если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», - подытожил российский президент.

На совещании, которое провел Владимир Путин, обсуждалось, на каком этапе отношений с американской администрацией сейчас находится Россия. В рамках встречи глава РФ назвал энергичными усилия, которые предпринимает Вашингтон для достижения мира на Украине.