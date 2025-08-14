МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин не исключил вариант сделки с Трампом по стратегическим вооружениям

Также российский лидер отметил, что администрация США предпринимает усилия, чтобы прекратить боевые действия на Украине и достичь стабильности.
Анастасия Бобылева 2025-08-14 16:43:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин не исключил возможность заключения сделки с США по стратегическим вооружениям. Он сказал об этом на совещании в Кремле в преддверии встречи с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.

Путин подчеркнул, что новая администрация США действует, чтобы прекратить боевые действия на Украине и создать «долгосрочные условия мира» не только между Киевом и Москвой, но и вообще везде.

«Если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями», - подытожил российский президент.

На совещании, которое провел Владимир Путин, обсуждалось, на каком этапе отношений с американской администрацией сейчас находится Россия. В рамках встречи глава РФ назвал энергичными усилия, которые предпринимает Вашингтон для достижения мира на Украине.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Владимир Путин #СНВ #стратегические вооружения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 