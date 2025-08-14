Путин собрал совещание в рамках подготовки к саммиту на Аляске

Президент РФ Владимир Путин в рамках подготовки к встрече на Аляске провел совещание с членами высшего руководства России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящему на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что российский лидер также провел консультации с представителями правительства и администрации президента.

Ранее сообщалось, что украинское урегулирование станет главной темой российско-американского саммита, который пройдет 15 августа на Аляске.

Напомним, встреча двух глав государств пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон. Сперва будет личная встреча Путина и Трампа, а затем пройдут переговоры в формате «5 на 5».