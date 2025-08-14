МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Блогера Илью Варламова* приговорили к восьми годам колонии

Также суд назначил ему штраф, о его сумме не сообщается.
Анастасия Бобылева 2025-08-14 15:51:28
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости

Мещанский районный суд города Москвы вынес решение по делу блогера Ильи Варламова*. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу.

«Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом», - говорится в телеграм-канале московских судов.

Уточняется, что блогер признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента задержания.

Напомним, Илья Варламов* пытался снять с себя статус иностранного агента. Он подал иск к Министерству юстиции, но суд отказал в удовлетворении этого иска.

* Илья Варламов внесен Минюстом России в список иноагентов.

#в стране и мире #суд #илья варламов #иноагент #иностранный агент
