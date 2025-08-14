Главком ВМФ: в России проектируют военный корабль дальней океанской зоны

Военно-морской флот России близок к завершению технического проекта нового корабля дальней океанской зоны, сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев на церемонии спуска на воду фрегата «Адмирал Амелько» проекта 22350 на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

«Мы работаем совместно над перспективным кораблем, кем является корабль дальней океанской зоны. Тактико-техническое задание выдано, реализуется сейчас проектантами, находится на этапе завершения технического проекта. Есть уверенность, есть и основания, что установленный срок технический проект будет завершен. И с его завершением, уже в рамках программы, следующей программы, мы заложим этот корабль для Военно-морского флота России. Несомненно, он будет строиться здесь, на (Северной - прим. ред.) верфи» - подчеркнул Главком.

Вместе с тем, Моисеев подчеркнул, что спущенный сегодня на воду «Адмирал Амелько» способен решать широкий спектр задач как самостоятельно, так и в составе группировок, а его боевые возможности расширены по сравнению с предыдущими кораблями серии.

«Отмечу, что из серии кораблей, которые мы построили в рамках проекта, возможности у него расширены. Он способен бороться с подводными лодками, и оборонительные возможности этого корабля просто уникальны», - сказал Моисеев.

Фрегат относится к кораблям дальней морской зоны, но способен выполнять задачи и в ближней. В составе ВМФ уже действуют корабли проекта 22350, еще пять находятся в разной стадии постройки.

Кроме того, «Адмирал Амелько» оснащен 24 пусковыми установками для ракет, вместо 16 на предыдущих кораблях серии. В 2026 году планируется заложить как минимум два новых фрегата этого проекта.

Торжественную церемонию также посетили губернатор Петербурга Александр Беглов, помощник президента РФ Николай Патрушев и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.