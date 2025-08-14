Моисеев: «Адмирал Амелько» несет 24 пусковых установки ракет вместо 16

Главком ВМФ России Александр Моисеев в беседе с корреспондентом «Звезды» отметил, что фрегат «Адмирал Амелько», который сегодня спустили на воду в Санкт-Петербурге, имеет 24 пусковых установки для ракет, вместо 16 на предыдущих кораблях проекта 22350.

«Ударные возможности, определяются количеством боекомплекта. Это первый корабль, которй имеет 24 пусковых установки. Который способен иметь любой смешанный вариант загрузки всего современного ракетного военно-морского вооружения. В том числе, "Циркон"», - сказал Моисеев.

Он отметил, что такие фрегаты станут основными кораблями ВМФ России в среднесрочной перспективе.

Также Моисеев подчеркнул, что флот не живет лишь сегодняшним днем, и на перспективу уже создается проект нового, еще более современного корабля дальней океанской зоны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.