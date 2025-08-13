МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жительница Анкориджа рассказала о подготовке города к встрече Путина и Трампа

На улицах стало больше полиции, но город живет прежней жизнью.
Дима Иванов 2025-08-13 05:25:54
© Фото: Marc Lester, ZUMAPRESS.com, Globallookpress © Видео: ТРК "ЗВЕЗДА"

На улицах Анкориджа - города на Аляске, где, как ожидается, пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа - стало больше полиции. При этом мобилизации мер безопасности к встрече лидеров России и США не наблюдается. Об этом рассказала «Звезде» экскурсовод Злата Ланд.

«Больше полиции на улице. Видимо, чистят город от бездомных и разных других неприглядных вещей», - заметила она.

Сам город живет прежней жизнью: тихо, спокойно, гуляют туристы, но стало больше людей в костюмах, отметила Ланд.

«На мой взгляд, это самое удобное место. Здесь есть большая военная база. Да и лететь [Путину] через Дальний Восток напрямую также удобно. Аляска - особенный штат: территориально, климатически, исторически и культурно», -- cчитает местный гид.

По мнению Златы Ланд, Анкоридж может стать мостом в отношениях России и США. Аляска символизирует связь Востока и Запада, а также российско-американских отношений.

Ранее CNN сообщил, что встреча Путина и Трампа пройдет на американской военной базе в Анкоридже.

#аляска #анкоридж #наш эксклюзив #встреча Путина и Трампа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 