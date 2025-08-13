Жительница Анкориджа рассказала о подготовке города к встрече Путина и Трампа

На улицах Анкориджа - города на Аляске, где, как ожидается, пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа - стало больше полиции. При этом мобилизации мер безопасности к встрече лидеров России и США не наблюдается. Об этом рассказала «Звезде» экскурсовод Злата Ланд.

«Больше полиции на улице. Видимо, чистят город от бездомных и разных других неприглядных вещей», - заметила она.

Сам город живет прежней жизнью: тихо, спокойно, гуляют туристы, но стало больше людей в костюмах, отметила Ланд.

«На мой взгляд, это самое удобное место. Здесь есть большая военная база. Да и лететь [Путину] через Дальний Восток напрямую также удобно. Аляска - особенный штат: территориально, климатически, исторически и культурно», -- cчитает местный гид.

По мнению Златы Ланд, Анкоридж может стать мостом в отношениях России и США. Аляска символизирует связь Востока и Запада, а также российско-американских отношений.

Ранее CNN сообщил, что встреча Путина и Трампа пройдет на американской военной базе в Анкоридже.