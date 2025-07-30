На Камчатке началось извержение вулкана Ключевского. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Ранее вулканологи уже сообщали, что ждут начала извержения, поскольку кратер Ключевского был практически заполнен лавой.

Кроме того, в кратере вулкана за последний месяц вырос новый конус, который и стал центром активности.

Сейчас ученые наблюдают сход лавы на западном склоне вулкана.

Ранее сообщалось о том, что вулкан выбросил столб пепла на высоту до трех километров.

Напомним, этой ночью дальневосточный российский регион постигло сильнейшее за последние годы землетрясение, эпицентр которого залегал на 17-километровой глубине в 149 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда колебалась от 7,5 до 8,7.