ЕС готовит новые санкции против РФ по итогам переговоров с Трампом

Введение ограничений будет определяться ходом переговоров, отметил Макрон.
Дима Иванов 2025-08-13 23:55:41
© Фото: Felix Zahn, Photothek Media Lab, Globallookpress

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что дальнейшая разработка новых санкций против России будет зависеть от итогов предстоящих переговоров по урегулированию украинского конфликта. Это заявление он сделал после видеоконференции европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Макрона, новый пакет санкций уже принят, еще один находится в стадии подготовки, и его введение будет определяться ходом переговоров в ближайшие дни и недели, при этом все варианты остаются открытыми.

Макрон также подчеркнул, что Франция стремится к восстановлению мира и отмене всех санкций, однако, как он отметил, это возможно только при условии, что Россия примет условия для установления прочного мира.

Ранее Кремль и Белый дом объявили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на Аляске 15 августа. По информации CNN, саммит пройдет на военной базе в Анкоридже.

#в стране и мире #Франция #санкции #эммануэль макрон #встреча Путина и Трампа #санкции ЕС
