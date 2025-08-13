МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

CNN: Путин и Трамп встретятся на военной базе

Речь идет об Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.
Дима Иванов 2025-08-13 02:29:36
© Фото: Senior Airman Jonathan Valdes, Keystone Press Agency, Globallookpress

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, намеченная на 15 августа, состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на представителей Белого дома.

По информации телеканала, американские организаторы столкнулись с трудностями при выборе места для саммита из-за высокого туристического сезона на Аляске, когда подходящих площадок практически не осталось. После анализа вариантов в городах Джуно, Анкоридж и Фэрбенкс было решено, что только Анкоридж располагает необходимой инфраструктурой.

Источники указывают, что Белый дом стремился избежать проведения переговоров с российским лидером на военном объекте США, однако база Элмендорф-Ричардсон оказалась единственным местом, соответствующим всем критериям для такого события.

Как отметил Трамп 8 августа, он рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил планы переговоров, уточнив, что лидеры обсудят пути мирного урегулирования конфликта на Украине. По словам Ушакова, Кремль ожидает, что следующая встреча президентов пройдет в России.

#в стране и мире #сша #аляска #встреча Путина и Трампа #конфликт на Украине
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 