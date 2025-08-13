CNN: Путин и Трамп встретятся на военной базе

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, намеченная на 15 августа, состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на представителей Белого дома.

По информации телеканала, американские организаторы столкнулись с трудностями при выборе места для саммита из-за высокого туристического сезона на Аляске, когда подходящих площадок практически не осталось. После анализа вариантов в городах Джуно, Анкоридж и Фэрбенкс было решено, что только Анкоридж располагает необходимой инфраструктурой.

Источники указывают, что Белый дом стремился избежать проведения переговоров с российским лидером на военном объекте США, однако база Элмендорф-Ричардсон оказалась единственным местом, соответствующим всем критериям для такого события.

Как отметил Трамп 8 августа, он рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил планы переговоров, уточнив, что лидеры обсудят пути мирного урегулирования конфликта на Украине. По словам Ушакова, Кремль ожидает, что следующая встреча президентов пройдет в России.