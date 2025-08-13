В МИД России анонсировали участие Лаврова в саммите на Аляске

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в саммите президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, который пройдет в пятницу, 15 августа. Об этом сообщил замдиректора департамента информации и печати внешнеполитического ведомства Алексей Фадеев.

«Да, я могу подтвердить участие Сергея Викторовича Лаврова в этом мероприятии, которое планируется к проведению на Аляске в ближайшую пятницу», - уточнил он на брифинге.

Ранее сообщалось, что в Анкоридже началась Неделя молитв в преддверии саммита глав двух государств.

Напомним, 15 августа на Аляске состоится встреча Путина и Трампа. Саммит состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Американские организаторы столкнулись с трудностями при выборе места для встречи из-за высокого туристического сезона в регионе, когда подходящих площадок практически не осталось.