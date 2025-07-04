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Вучич призвал протестующих отказаться от полной блокировки городов Сербии

Глава государства напомнил, что власти стараются избежать применения силы.
Константин Денисов 2025-07-04 02:50:10
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

Президент Сербии Александар Вучич призвал протестующих отказаться от блокировки движения в городах страны. Он записал видеообращение к участникам акций.

«Они назначили тотальные блокады в нескольких городах, включая Белград, на завтра ранним утром. Я прошу их не только как президент республики, не только как человек, которому граждане оказали наибольшее доверие. Я прошу их как простой человек. Не делайте этого, одумайтесь, не надо так ненавидеть свою страну», - сказал Вучич.

Глава государства напомнил о том, что действия участников акций противоречат конституции страны и являются уголовно наказуемыми деяниями.

В свою очередь, в полиции предупредили, что на всех установленных зачинщиков беспорядков будут поданы заявления.

Ранее сообщалось о том, что В центре Белграда сторонники оппозиции перекрыли Бранков мост.

Напомним, демонстрации в стране возобновились с 28 июня. Оппозиционеры выдвигали требование провести досрочные выборы в Парламент и демонтажа лагеря сторонников сербского лидера Александра Вучича.

#в стране и мире #Сербия #беспорядки #Александар Вучич
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