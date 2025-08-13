МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Неделя молитв началась на Аляске в преддверии саммита Путина и Трампа

В кафедральном соборе святого Иннокентия в Анкоридже ежедневно епархия штата с 7:00 мск проводит богослужения.
Глеб Владовский 2025-08-13 12:37:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В кафедральном соборе святого Иннокентия в Анкоридже началась Неделя молитв в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщили на сайте церкви.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как священники молятся за успех предстоящего саммита глав обоих государств. Особые службы проходят ежедневно с 7:00 мск.

Ранее экскурсовод Злата Ланд рассказала «Звезде» о подготовке Анкориджа к встрече Путина и Трампа. По ее словам, несмотря на то, что в городе появилось больше полиции, мобилизации мер безопасности к встрече лидеров России и США не наблюдается.

Напомним, 15 августа в Анкоридже состоится встреча Путина и Трампа. Саммит состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #аляска #Владимир Путин #молитва
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 