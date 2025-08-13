Неделя молитв началась на Аляске в преддверии саммита Путина и Трампа

В кафедральном соборе святого Иннокентия в Анкоридже началась Неделя молитв в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщили на сайте церкви.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как священники молятся за успех предстоящего саммита глав обоих государств. Особые службы проходят ежедневно с 7:00 мск.

Ранее экскурсовод Злата Ланд рассказала «Звезде» о подготовке Анкориджа к встрече Путина и Трампа. По ее словам, несмотря на то, что в городе появилось больше полиции, мобилизации мер безопасности к встрече лидеров России и США не наблюдается.

Напомним, 15 августа в Анкоридже состоится встреча Путина и Трампа. Саммит состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон.