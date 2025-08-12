МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Герани» поразили спецназ ГУР ВСУ в Сумской области

Российские БПЛА ударили по позиции ВСУ в районе населенного пункта Кривоносовка.
2025-08-12 08:42:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вооруженные силы России нанесли удар по подразделению спецназа ГУР ВСУ в Сумской области. Кадрами поражения поделилось Министерство обороны РФ.

Российские войска нанесли удар беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» в районе населенного пункта Кривоносовка.

Ранее ВС РФ поразили пункты управления дронами украинских боевиков в зоне спецоперации. Российское оборонное ведомство показало кадры работы артиллеристов группировки «Восток» по позиции ВСУ в лесополосе. Прицельный огонь уничтожил все назначенные цели.

До этого ударные беспилотники «Герань-2» российских вооруженных сил поразили стартовую позицию ЗРК С-300В ВСУ в районе Ворожбы.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #бпла #Герань-2 #герани
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 