Вооруженные силы России нанесли удар по подразделению спецназа ГУР ВСУ в Сумской области. Кадрами поражения поделилось Министерство обороны РФ.

Российские войска нанесли удар беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» в районе населенного пункта Кривоносовка.

Ранее ВС РФ поразили пункты управления дронами украинских боевиков в зоне спецоперации. Российское оборонное ведомство показало кадры работы артиллеристов группировки «Восток» по позиции ВСУ в лесополосе. Прицельный огонь уничтожил все назначенные цели.

До этого ударные беспилотники «Герань-2» российских вооруженных сил поразили стартовую позицию ЗРК С-300В ВСУ в районе Ворожбы.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.