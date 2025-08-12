В МИД выразили надежду на нормализацию отношений после встречи Путина и Трампа

Заместитель главы МИД РФ Сергея Рябков предположил, что встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом положит начало нормализации отношений между двумя странами.

«Надеемся, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст импульс нормализации двусторонних отношений», - приводят слова Рябкова «Известия».

В том числе, по словам чиновника, встреча президентов России и США может ускорить возобновление прямого авиасообщения между странами.

Напомним, первым о встрече на Аляске сообщил Трамп. Позже помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил дату и место переговоров.