Российские бойцы создали лабораторию по производству дронов для доставки еды

Бойцы отряда материального обеспечения «Иван Калита» организовали лабораторию по производству дронов для переброски провианта на передовые позиции. Каждый день они доставляют военнослужащим продукты, воду, экипировку, боеприпасы и многое другое.

На автомобиле проехать не всюду удается. На самый передний край доставлять продукты и воду приходится с помощью беспилотников.

«Жизнь заставляет быть с техобразованием, в период между ротациями занимаемся таким родом деятельности. Что-то нам дают ребята, готовые решения. Что-то мы дорабатываем, что-то применяем готовое, адаптируем под сброс продуктовых пакетов. Талант, желание послужить Родине, это мужчина с большой буквы, папа, дети у всех. Цель - защитить страну. Если есть желание послужить родине, все нарабатывается, учится», - рассказал техник отряда материального обеспечения «Иван Калита» с позывным «Бостон».

Бойцы продолжают выполнять боевые задачи и в свой профессиональный праздник. Сегодня они отмечают День тыла Вооруженных сил Российской Федерации.

После освобождения Часова Яра бойцы добровольческого корпуса, как и других подразделений Министерства обороны, занимают новые позиции. Значит у тыловиков задача - осваивать новые пути для подвоза.