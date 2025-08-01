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Российские бойцы создали лабораторию по производству дронов для доставки еды

Не всегда подвезти провизию получается наземным путем.
Владислав Кустов Константин Денисов 2025-08-01 22:48:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бойцы отряда материального обеспечения «Иван Калита» организовали лабораторию по производству дронов для переброски провианта на передовые позиции. Каждый день они доставляют военнослужащим  продукты, воду, экипировку, боеприпасы и многое другое.

На автомобиле проехать не всюду удается. На самый передний край доставлять продукты и воду приходится с помощью беспилотников.

«Жизнь заставляет быть с техобразованием, в период между ротациями занимаемся таким родом деятельности. Что-то нам дают ребята, готовые решения. Что-то мы дорабатываем,  что-то применяем готовое, адаптируем под сброс продуктовых пакетов. Талант, желание послужить Родине, это мужчина с большой буквы, папа, дети у всех. Цель - защитить страну. Если есть желание послужить родине, все нарабатывается, учится», - рассказал техник отряда материального обеспечения «Иван Калита» с позывным «Бостон».

Бойцы продолжают выполнять боевые задачи и в свой профессиональный праздник. Сегодня они отмечают День тыла Вооруженных сил Российской Федерации. 

После освобождения Часова Яра бойцы добровольческого корпуса, как и других подразделений Министерства обороны, занимают новые позиции. Значит у тыловиков задача - осваивать новые пути для подвоза.

#в стране и мире #ВС РФ #дроны #Роботы #провизия
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