Белоусов поздравил военнослужащих с Днем Тыла ВС РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к военнослужащим с поздравительным посланием в честь Дня Тыла ВС РФ. Он отметил важную роль специалистов материально-технического обеспечения (МТО) в защите национальных интересов страны.

По словам главы военного ведомства, работники служб МТО проявляют высокий профессионализм, трудясь в зоне спецоперации и успешно решая ключевые задачи по снабжению войск.

«Уверен, что личный состав подразделений материально-технического обеспечения и впредь будет совершенствовать свое мастерство, оставаться надежной опорой в защите национальных интересов России», - подчеркнул Белоусов.

Особое внимание он уделил ветеранам тыловых служб, чей самоотверженный труд служит примером для нового поколения военнослужащих. В завершение своего обращения Андрей Белоусов пожелал всем бойцам и ветеранам здоровья и дальнейших успехов.

«Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества!» - заключил министр.

Также 1 августа профессиональный праздник отмечают военнослужащие Воздушно-космических сил России. В этом году исполнилось 10 лет с момента образования этого рода войск.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.