МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов поздравил военнослужащих с Днем Тыла ВС РФ

Также министр обороны обратился к ветеранам тыловых служб и поблагодарил их за самоотверженный труд на благо Родины.
2025-08-01 00:53:39
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к военнослужащим с поздравительным посланием в честь Дня Тыла ВС РФ. Он отметил важную роль специалистов материально-технического обеспечения (МТО) в защите национальных интересов страны.

По словам главы военного ведомства, работники служб МТО проявляют высокий профессионализм, трудясь в зоне спецоперации и успешно решая ключевые задачи по снабжению войск.

«Уверен, что личный состав подразделений материально-технического обеспечения и впредь будет совершенствовать свое мастерство, оставаться надежной опорой в защите национальных интересов России», - подчеркнул Белоусов.

Особое внимание он уделил ветеранам тыловых служб, чей самоотверженный труд служит примером для нового поколения военнослужащих. В завершение своего обращения Андрей Белоусов пожелал всем бойцам и ветеранам здоровья и дальнейших успехов.

«Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Отечества!» - заключил министр.

Также 1 августа профессиональный праздник отмечают военнослужащие Воздушно-космических сил России. В этом году исполнилось 10 лет с момента образования этого рода войск.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Материально-техническое обеспечение #МТО #Андрей Белоусов #День Тыла ВС РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 