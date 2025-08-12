МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне СВО

Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).
2025-08-12 18:28:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России поразил пункт временной дислокации противника. Боевая работа велась в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Кадрами поделилось Министерство обороны России. Удар наносился по заданным координатам с применением авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции.

В ведомстве уточнили, что после получив от разведки подтверждения об уничтожении объекта самолет вернулся на аэродром вылета.

Су-34 имеет возможность применять широкую номенклатуру вооружения. Его предназначение - поражение наземных, надводных и воздушных целей, а также прикрытые средствами ПВО объекты инфраструктуры. Может работать при любой погоде независимо от времени суток.

Ранее сообщалось о получении Минобороны новой партии Су-34.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#вкс россии #су-34 #спецоперация #МО РФ #УМПК
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 