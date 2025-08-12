Экипаж Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне СВО

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России поразил пункт временной дислокации противника. Боевая работа велась в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Кадрами поделилось Министерство обороны России. Удар наносился по заданным координатам с применением авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции.

В ведомстве уточнили, что после получив от разведки подтверждения об уничтожении объекта самолет вернулся на аэродром вылета.

Су-34 имеет возможность применять широкую номенклатуру вооружения. Его предназначение - поражение наземных, надводных и воздушных целей, а также прикрытые средствами ПВО объекты инфраструктуры. Может работать при любой погоде независимо от времени суток.

Ранее сообщалось о получении Минобороны новой партии Су-34.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.