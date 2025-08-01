МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вучич проведет в субботу экстренное заседание Совета нацбезопасности

Заседание Совета национальной безопасности может быть связано с задержанием экс-министра торговли Томислава Момировича.
Марина Крижановская 2025-08-01 13:17:07
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de

Президент Сербии Александр Вучич объявил экстренное заседание Совета национальной безопасности. Оно состоится в субботу, 2 августа, на фоне ареста бывшего министра внутренней и внешней торговли Томислава Момировича.

Местная газета «Вечерне новости» пишет, что мероприятие пройдет в 12 часов по сербскому времени.

«Как стало известно, президент Александр Вучич срочно созвал на завтра заседание Совета национальной безопасности», - указали в СМИ.

Что именно планируется обсудить на заседании и каковы его официальные причины, не уточняется. Но журналисты пишут, что задержание экс-министра имеет отношение к этому событию.

В последний год в Сербии не раз высказывались о попытке внешних сил совершить там государственный переворот. Одно из последних таких заявлений коснулось известного режиссера и актера Эмира Кустурицы.

Сербский президент Вучич считает, что тот имеет намерение его свергнуть вместе с оппозицией. В то же время с начала ноября 2024 года в республике не утихают протесты при участии молодежи и оппозиции, поводом для которых стало падение части конструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, что привело к гибели более 10 человек.

#Сербия #Александр Вучич #экстренное заседание #Совет национальной безопасности
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 