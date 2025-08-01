Вучич проведет в субботу экстренное заседание Совета нацбезопасности

Президент Сербии Александр Вучич объявил экстренное заседание Совета национальной безопасности. Оно состоится в субботу, 2 августа, на фоне ареста бывшего министра внутренней и внешней торговли Томислава Момировича.

Местная газета «Вечерне новости» пишет, что мероприятие пройдет в 12 часов по сербскому времени.

«Как стало известно, президент Александр Вучич срочно созвал на завтра заседание Совета национальной безопасности», - указали в СМИ.

Что именно планируется обсудить на заседании и каковы его официальные причины, не уточняется. Но журналисты пишут, что задержание экс-министра имеет отношение к этому событию.

В последний год в Сербии не раз высказывались о попытке внешних сил совершить там государственный переворот. Одно из последних таких заявлений коснулось известного режиссера и актера Эмира Кустурицы.

Сербский президент Вучич считает, что тот имеет намерение его свергнуть вместе с оппозицией. В то же время с начала ноября 2024 года в республике не утихают протесты при участии молодежи и оппозиции, поводом для которых стало падение части конструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, что привело к гибели более 10 человек.