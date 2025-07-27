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Вучич обвинил Кустурицу и оппозицию в попытке свергнуть его

По словам президента Сербии, у его политических оппонентов нет другой программы, кроме как свергнуть его, они не знают, чего на самом деле нужно государству.
Лиза Губина 2025-07-27 15:55:31
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что известный режиссер и актер Эмир Кустурица намерен свергнуть его вместе с оппозицией. Наряду с кинорежиссером он упомянул журналиста Динко Грухонича, оппозиционного политика Ненада Чанака и историка и преподавателя Мило Ломпара.

«Никакой разницы нет, есть общая мишень - это Вучич, должны его свергнуть, и это их программа. Другой программы нет», - сказал он в разговоре с журналистами.

Вучич заявил, что у его политических оппонентов нет понимания, что нужно Сербии и его народу.

Напомним, в июне в Сербии прогремели студенческие протесты с блокировкой движения в крупных городах страны. Митингующие требовали досрочных выборов в парламент, а также ликвидацию палаточного лагеря сторонников действующей власти перед Скупщиной. Позже Вучич обратился к участникам акций, напомнив, что их действия противоречат Конституции.

По словам политолога Ахмата Хасанова, протестующие не желают улучшения жизни сограждан, а пытаются ввергнуть государство в хаос.

#в стране и мире #Сербия #протесты #Александр Вучич #Эмир Кустурица #президент Сербии
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