Вучич обвинил Кустурицу и оппозицию в попытке свергнуть его

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что известный режиссер и актер Эмир Кустурица намерен свергнуть его вместе с оппозицией. Наряду с кинорежиссером он упомянул журналиста Динко Грухонича, оппозиционного политика Ненада Чанака и историка и преподавателя Мило Ломпара.

«Никакой разницы нет, есть общая мишень - это Вучич, должны его свергнуть, и это их программа. Другой программы нет», - сказал он в разговоре с журналистами.

Вучич заявил, что у его политических оппонентов нет понимания, что нужно Сербии и его народу.

Напомним, в июне в Сербии прогремели студенческие протесты с блокировкой движения в крупных городах страны. Митингующие требовали досрочных выборов в парламент, а также ликвидацию палаточного лагеря сторонников действующей власти перед Скупщиной. Позже Вучич обратился к участникам акций, напомнив, что их действия противоречат Конституции.

По словам политолога Ахмата Хасанова, протестующие не желают улучшения жизни сограждан, а пытаются ввергнуть государство в хаос.