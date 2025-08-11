МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин и Пашинян переговорили по телефону

Телефонный разговор между лидерами стран состоялся по инициативе армянской стороны.
Игнат Далакян 2025-08-11 13:39:06
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Трампом и президентом Азербайджана Алиевым в Вашингтоне 8 августа», - говорится в сообщении.

Российский президент отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку.

Кроме того, Владимир Путин рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.

Лидеры стран также затронули некоторые вопросы двусторонней повестки дня. Акцент был поставлен на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

#Россия #Армения #Никол Пашинян #Владимир Путин #разговор
