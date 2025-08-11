МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Посол Палестины озвучил способ избежать полной оккупации Газы

По мнению дипломата, решение Нетаньяху по перемещению более миллиона человек с севера сектора на юг повлечет за собой большие жертвы.
Глеб Владовский 2025-08-11 12:17:22
© Фото: Israel Defense Forces XinHua Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Оккупации сектора Газа Израилем можно избежать только путем достижения договоренности по заложникам. Такое заявление сделал посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«Нет никакого решения вопроса, кроме политического. Оно не состоит в том, чтобы изгнать целые народы. Египет и Иордания категорически против этого. Мы держимся на своей земле в Газе, несмотря на все утраты», - подчеркнул дипломат в разговоре со «Звездой».

Он отметил, что решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по Газе чревато огромными жертвами. Кроме того, ожидается, что Израиль готовится к созданию буферной зоны площадью в 100 квадратных километров.

Напомним, 8 августа Израиль утвердил план полного контроля над Газой. Известно, что территорию анклава разделят на сектора, а сама операция займет около пяти месяцев. Это решение вызвало массовые недовольства среди граждан Израиля в ряде городов.

#Израиль #сектор Газа #палестина #Оккупация #наш эксклюзив #заложники
