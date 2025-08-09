План Нетаньяху: какая судьба ждет Газу после военной операции Израиля

Израиль утвердил план полного контроля над Газой. Решение, которое может изменить всю расстановку сил на Ближнем Востоке, приняли после 10-часового обсуждения. Несмотря на то, что все детали военной операции не раскрываются, военно-политический кабинет Израиля опубликовал пять пунктов «завершения войны».

Известно, что Газу разделят на сектора. Операция займет около пяти месяцев. Территорию передадут под контроль арабским силам, которые не связаны с ХАМАС, но на время пока, как утверждает Израиль, не искоренят «угрозу» .

Сама Газа утопает в гуманитарной катастрофе. 193 человека уже умерли от голода, среди них - 93 ребенка. Около 12 тысяч детей страдают от недоедания. Продукты и медикаменты сбрасывают с воздуха, но на земле за них разворачивается война.

Кроме того, Израиль «блокирует» грузы на КПП, пропуская в четыре раза меньше машин, чем было согласовано с Евросоюзом. Какие-то даже не доезжают до границы, их грабят по дороге. Однако Израиль в это же время настаивает, что проблемы голода в эксклаве нет.

Ранее сообщали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уверял президента США Дональда Трампа, что массовый голод в Газе - это часть пропаганды ХАМАС. Трамп, по версии NBC News, накричал на израильского премьеры якобы за недостоверную информацию. Вскоре в Тель-Авиве назвали эту новость фейком.

План Нетаньяху уже вызвал резкую критику внутри страны. По данным некоторых источников, не поддержал решение премьера глава Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир.

Отмечается, что не все детали в этой операции четко продуманы. Во-первых, ХАМАС может ликвидировать израильтян, взятых в плен. Во-вторых, это приведет к крупным потерям в рядах израильской армии. К тому же может потребоваться и мобилизация резервов, так как на выполнение плана могут уйти годы.

ХАМАС считает, что план Израиля – это «рычаг» давления на палестинскую сторону в переговорах. Там заявляют, что мирное урегулирование конфликта может лишить Нетаньяху политических дивидендов, а саму операцию Израиля расценивают как военное преступление и просят помощи ООН.

Германия тоже не поддержала план Нетаньяху и приостановила выдачу разрешений на поставки оружия. К слову, на Берлин приходится треть импорта оружия в Израиль. После США они вторые в списке, кто оказывает внушительную военную помощь Тель-Авиву.

Напомним, что с начала эскалации конфликта погибли уже около 60 тысяч жителей Сектора Газа. Операция потребует массовой эвакуации. По некоторым данным, в городе проживает около 800 тысяч человек.