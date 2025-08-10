МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кличко допустил территориальные уступки для прекращения конфликта

Мэр Киева призвал к поиску дипломатического решения конфликта.
Лиза Губина 2025-08-10 06:28:02
© Фото: Telegram/vitaliy_klitschko

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки для урегулированию конфликта. Об этом он заявил в интервью изданию Bild.

«Он открыто говорит то, что до сих пор мало кто осмеливался сказать: переговоры с Россией - даже ценой территорий - могут быть единственным путем к миру», - говорится в материале.

Кличко призвал к поиску дипломатического решения и переговорам с Москвой, обратив внимание на усталость украинцев от конфликта и значительные потери.

В минувшую пятницу The Telegraph писало о том, что Владимир Зеленский признает невозможность возвращения военным путем перешедшие под контроль России земли. Тем не менее он надеется добиться этого дипломатическими путями.

Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В Вашингтоне отмечали, что главу киевского режима не приглашали на переговоры.

Кличко же в интервью выразил надежду, что Зеленский, Трамп и Путин все-таки смогут встретиться.

