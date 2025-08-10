МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ЕС выступил с новым призывом к Трампу перед встречей с Путиным

В ЕС призвали Трампа защищать «жизненные интересы Украины и Европы».
Виктория Бокий 2025-08-10 02:30:08
© Фото: Helena Dolderer dpa Global Look Press

Лидеры стран ЕС и Великобритании призвали американского президента Дональда Трампа защищать «жизненные интересы Украины и Европы» на переговорах с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом говорится в совместной декларации, опубликованной на сайте британского правительства.

В публикации перечисляются лица, принявшие это заявление. Среди них: президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер Великобритании Кир Стармер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Финляндии Александр Стубб.

Подписавшие документ открыто заявили, что будут «твердо стоять на стороне Украины» и оказывать ей военную и финансовую поддержку.

Ранее газета New York Times сообщала о главном страхе ЕС за неделю до саммита России и США. В Евросоюзе боятся, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по урегулированию ситуации на Украине.

Кроме того, Киев совместно с ЕС и правительством Великобритании выдвинули целый ряд условий перед встречей лидеров РФ и США. Их инициатива включает требование о прекращении огня «до любых дальнейших шагов», обмен территориями только «на взаимной основе» и гарантии безопасности Украины, которые могут быть связаны с ее членством в НАТО.

