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ВС РФ преодолели канал «Северский Донец - Донбасс» под прикрытием тумана

Мощный рубеж обороны - канал «Северский Донец - Донбасс» был расположен на пути у российских десантников к Часову Яру.
Игорь Лапик 2025-08-02 12:26:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На пути к Часову Яру лежал мощный рубеж обороны - канал «Северский Донец - Донбасс», на одном из участков переходящий в большие трубы. Преодолеть его помогла природа. Российские военнослужащие ВДВ рассказали «Звезде» подробности освобождения города.

«Выбрали момент. Погодные условия - туман был - благодаря ему мы смогли зайти и трубы забрать. И за трубы зайти. Когда зашли - противник просто побежал», - рассказал командир штурмовой роты Рама.

ВДВ не зря называют элитой вооруженных сил. Именно десантники взяли цитадель Часов Яр при фланговой поддержке других подразделений.

«Погода является немалым фактором, как в Великую Отечественную генерал Мороз, сейчас назовем майор Туман», - сказал командир Ярославского полка 98 дивизии ВДВ Константин Шипов.

Ранее десантники ВС РФ рассказали о штурме трехуровневых подземных блиндажах «муравейников» и бункера, где располагалось командование ВСУ и военные советники НАТО. Перед взятием позиции высшее командование ВС РФ нанесло туда удар «Кинжалом».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#природа #туман #наш эксклюзив #«Северский Донец - Донбасс»
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