МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Форменная истерика: как Киев и ЕС восприняли новости о саммите на Аляске

Анонсировав исторический американо-российский саммит Белый дом не пригласил за стол переговоров ни представителей Украины, ни их европейских кураторов и союзников.
Константин Герцев 2025-08-10 20:28:34
© Фото: Pool Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

На фоне новостей о грядущих переговорах Москвы и Вашингтона в Киеве растет беспокойство. Как только спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф отчитался о результатах встречи с Владимир Путиным - американский лидер проинформировал Европу о достигнутых договоренностях, но на встречу никого из них не позвал. Ни европейских интересантов, ни Владимира Зеленского.

Глава киевского режима в последнем новом экстренном видеообращении категорически отверг любую возможность мира и территориальные компромиссы.

«На каналах, аффилированных с офисом президента, - настоящая истерика из-за новостей о возможной встрече Трампа и Путина. Судя по накалу, в офисе президента уже пошли дымом предохранители», - признал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

На линии боевого соприкосновения Украина тоже сыпется. Только по официальным данным число дезертиров в ВСУ приближается к полумиллиону человек. По итогам Стамбульских договоренностей, Москва готова исправно передавать украинской стороне их военнопленных, но более тысячи украинских бойцов остаются на российской территории, потому что Киев просто отказывается их забирать.

«Если честно, я уже смирился, чисто плыву по течению. Что будет, то будет. Дальнейших планов у меня совсем нет. Конечно, обидно, но такая уж судьба. Передаю большой привет своей жене, дочке, маме, сестре и племянникам», - сказал один из украинских военнопленных.

На этой неделе был опубликован полный список украинских пленных военнослужащих, которых киевский режим бросил и забыл. Указаны даты и место их рождения, сведения о гражданстве, номера и наименования воинских частей, звания, должности, позывные.

Чего панически боятся в Киеве и в Евросоюзе на фоне скорой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа и как Украина пытается «забыть» своих бойцов в материале Константина Герцева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Украина #Трамп #Зеленский #ЕС #Саммит #военнопленные
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 