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RT запустил сайт с данными брошенных Киевом украинских пленных

На портале 1000ua.ru можно найти всю информацию о военнопленных, от имени и фамилии до позывного и номера части.
Ян Брацкий 2025-08-06 21:01:26
© Фото: 1000ua.ru

Запущен сайт с фотографиями и именами тысячи военнослужащих ВСУ, от которых отказался киевский режим. Полный перечень представлен на портале 1000ua.ru.

На сайте можно увидеть постер с военнопленными. Фотография в высоком разрешении доступна для скачивания. Благодаря строке поиска можно за несколько секунд найти конкретного военнослужащего, его позывной, номер части, имя, дату и место рождения, пишет RT.

Также на сайте опубликовано обращение военнопленных к Владимиру Зеленскому на трех языках - русском, украинском и английском.

Ранее помощник президента и глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский подтвердил отказ Киева от 1000 своих военнопленных.

#Киев #ВСУ #военнопленные #Мединский #обмен
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