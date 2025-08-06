RT запустил сайт с данными брошенных Киевом украинских пленных

Запущен сайт с фотографиями и именами тысячи военнослужащих ВСУ, от которых отказался киевский режим. Полный перечень представлен на портале 1000ua.ru.

На сайте можно увидеть постер с военнопленными. Фотография в высоком разрешении доступна для скачивания. Благодаря строке поиска можно за несколько секунд найти конкретного военнослужащего, его позывной, номер части, имя, дату и место рождения, пишет RT.

Также на сайте опубликовано обращение военнопленных к Владимиру Зеленскому на трех языках - русском, украинском и английском.

Ранее помощник президента и глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский подтвердил отказ Киева от 1000 своих военнопленных.