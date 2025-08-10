МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Шаг через Берингов пролив: чего ждет мир от встречи лидеров РФ и США

На уходящей неделе в Кремле и Белом доме подтвердили, что президенты России и США встретятся на Аляске 15 августа.
борис иванин 2025-08-10 20:05:49
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В минувшую среду в Москву с очередным визитом приехал спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Приехал буквально за сутки до истечения срока так называемого ультиматума Трампа, в котором он, в случае отсутствия подвижек в украинском кризисе, грозил вторичными санкциями всем российским торговым партнерам.

Теплые приветствия, доброжелательная обстановка и, как результат, продолжительная беседа - более трех часов за закрытыми дверями. В Кремле разговор оценили как весьма полезный и конструктивный. С американской стороны детали раскрыл сам Дональд Трамп.

«Мой спецпосланник Стив Уиткофф провел крайне продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут большой прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что этой войне пора положить конец, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Следующая новость из Вашингтона - гром среди ясного неба. Президенты США и России проведут очную встречу. Местом для исторического саммита выбрана Аляска - регион, который открыли русские мореплаватели. Владимир Путин станет первым за всю историю российским лидером, который посетит этот самый большой штат США.

«На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов. Но, конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса», - подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. 

Континенты и страны здесь разделяет лишь узкий Берингов пролив. Посередине проходит линия смены дня и ночи, где заканчивается «вчера» и начинается «сегодня». Перемен теперь ждут и в большой политике.

О грандиозных дипломатических договоренностях недели и как на них отреагировали по обе стороны Атлантики, в материале Бориса Иванина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Россия #Путин #Украина #сша #Трамп #аляска #переговоры
