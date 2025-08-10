МИД Украины обиделся на Фицо из-за африканской поговорки

Украинский МИД осудил «оскорбительную риторику» премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который сравнил Россию и США со слонами, а Украину с травой.

«Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Неважно, дерутся ли слоны или занимаются сексом, всегда страдает трава», - сказал он в видео, опубликованном в соцсетях.

Эта африканская поговорка, по его мнению, символизирует будущую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Премьер Словакии уверен, чтобы не решили два этих лидера - пострадает именно Украина, которой придется заплатить за то, что позволила Западу себя использовать.

Украинские дипломаты назвали высказывание Фицо «недружелюбной фольклорной аллегорией» и обвинили политика в попытках повысить свой рейтинг.

Напомним, 15 августа президенты России и США встретятся на Аляске. Ожидается, что стороны обсудят условия украинского урегулирования, перспективы двусторонних отношений и экономику. Представителей Украины и Евросоюза за стол не пригласили.

В Брюсселе и Киеве по этому поводу растет беспокойство. Накануне власти Великобритании, Франции и Германии передали Белому дому коллективную красную линию - список требований перед переговорами по Украине.