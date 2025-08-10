Путин и Жапаров обсудили по телефону визит Уиткоффа и переговоры с Трампом

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Российский лидер проинформировал собеседника об итогах визита спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа в Москву и планируемых переговорах с американским лидером Дональдом Трампом.

«Садыр Жапаров приветствовал развитие российско-американского диалога и предпринимаемые шаги по политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса», - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений, таких как ОДКБ. В текущем году Киргизия является там председателем.

Напомним, встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа состоялась в минувшую среду. По итогам переговоров со спецпосланником президента США российский лидер провел серию телефонных разговоров и сообщил о результатах встречи лидерам Белоруссии, Бразилии, Китая, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.