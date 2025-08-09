Путин обсудил с президентом Бразилии итоги визита Уиткоффа в Москву

Президент Владимир Путин проинформировал своего бразильского коллегу об итогах переговоров со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом.

Подробности телефонного разговора с Инасио Лулой да Силвой сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент Бразилии выразил поддержку усилий, призванных способствовать урегулированию украинского кризиса», - говорится в сообщении.

Главы государств подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений, а также взаимодействие в рамках БРИКС.

Накануне Владимир Путин провел целый ряд телефонных переговоров с лидерами Индии, Китая и Белоруссии. Глава российского государства проинформировал Нарендру Моди, Си Цзиньпина и Александра Лукашенко о ситуации вокруг украинского кризиса, а также обсудил с ними широкий спектр других вопросов.