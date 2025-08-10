МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Поселок Ключи на Камчатке засыпало вулканическим пеплом

Спасатели призывают жителей и гостей региона не приближаться к вулкану и отказаться от восхождения на его склоны.
Ян Брацкий 2025-08-10 14:55:07
© Фото: Telegram/kbgsras © Видео: Telegram/IViS_DVO_RAN

Поселок Ключи на Камчатке засыпало вулканическим пеплом. В краевом главке МЧС предупредили жителей, что если направление ветра не изменится, то пеплопад продолжится с новой силой.

«На территории поселка Ключи Усть-Камчатского округа зафиксировано выпадение незначительного количества вулканического пепла. Выпадение пепла произошло в результате произошедшего утром пеплового выброса из вулкана Ключевского», - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели призвали гостей и жителей полуострова не предпринимать путешествий к вулкану и не совершать на него восхождений. Тем временем, извержению присвоен «красный» код авиационной опасности.

Накануне вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 11 500 метров. Темный шлейф накрыл Камчатский пролив.

Извержение может быть отголоском крупнейшего за 70 лет землетрясения, которое произошло на Камчатке 30 июля. В РАН его магнитуду оценили в 8,7. Тогда же началось извержение Ключевского.

#в стране и мире #МЧС #Камчатка #извержение #пепел #Ключевская сопка #поселок ключи
