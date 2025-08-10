МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Камчатке за сутки зафиксировали шесть ощутимых афтершоков

Сообщается, что на Ключевском вулкане произошло три пепловых выброса.
Виктория Бокий 2025-08-10 03:30:14
© Фото: Юрий Демянчук, РИА Новости

За сутки на Камчатке зафиксировали 31 афтершок, из которых шесть были ощутимы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Кроме того, на Ключевском вулкане произошло три пепловых выброса. Известно, что в населенных пунктах Усть-Камчатского округа было зафиксировано выпадение незначительного количества пепла.

«Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова», — цитирует сообщение ведомства Life.

Из-за активности вулканов жителям и гостям региона рекомендуется не приближаться к исполинам.

Корреспондент «Звезды» ранее сообщал, что вулканический пеплопад накрыл поселок Ключи на востоке Камчатки, пепел падает с неба вместе с небольшими частичками металла.

#Камчатка #МЧС России #вулканы #афтершоки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 