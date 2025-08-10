На Камчатке за сутки зафиксировали шесть ощутимых афтершоков

За сутки на Камчатке зафиксировали 31 афтершок, из которых шесть были ощутимы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Кроме того, на Ключевском вулкане произошло три пепловых выброса. Известно, что в населенных пунктах Усть-Камчатского округа было зафиксировано выпадение незначительного количества пепла.

«Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова», — цитирует сообщение ведомства Life.

Из-за активности вулканов жителям и гостям региона рекомендуется не приближаться к исполинам.

Корреспондент «Звезды» ранее сообщал, что вулканический пеплопад накрыл поселок Ключи на востоке Камчатки, пепел падает с неба вместе с небольшими частичками металла.