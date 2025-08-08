Пеплопад накрыл поселок Ключи на Камчатке, людей просят оставаться дома

Вулканический пеплопад накрыл поселок Ключи на востоке Камчатки, пепел падает с неба вместе с небольшими частичками металла, передает корреспондент «Звезды» с места.

За прошедшие сутки на Камчатке произошло более 40 афтершоков, произошел выброс вулкана Ключевской, шлейф от которого распространяется в сторону Берингова моря. Облако вулканического пепла накрыло поселок Ключи.

Отмечается, что частицы пепла могут повредить органы дыхания, поэтому жителям рекомендуют не выходить из дома без острой необходимости. Кроме того, пепел вызывает замыкание электроприборов и поломку двигателей самолетов.

Сила повторных подземных толчков снизилась до магнитуды 5, но сейсмологи предупреждают, что Ключевской вулкан еще не прошел пиковую фазу извержения.

За сутки на Камчатке произошел 41 афтершок. Сообщалось, что четыре из них ощущались в населенных пунктах. Кроме того, на Ключевском вулкане произошло три пепловых выброса, а на вулкане Крашенникова – один.