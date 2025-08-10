МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Рябков: у России есть другие новейшие вооружения, помимо «Орешника»

Ракетный комплекс «Орешник» впервые успешно применили в ноябре предыдущего года.
Лиза Губина 2025-08-10 14:22:47
© Фото: Pavel Kashaev Global Look Press

Россия располагает другими новейшими вооружениями, помимо ракетного комплекса «Орешник», сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Однако о каком именно оружии идет речь, он раскрывать не стал.

«Так что времени мы не теряли», - сказал высокопоставленный дипломат в эфире телеканала «Россия-1».

Он также отметил, что у Москвы есть множество вариантов касательно размещения отечественного вооружения в новых регионах, одновременно с этим отказавшись называть конкретные географические места.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил об успешном применении «Орешника» в ноябре прошлого года, а в начале августа он объявил о поступлении первого серийного комплекса в войска. Ранее также стало известно о намерении разместить его в Белоруссии.

#Россия #вооружение #МИД РФ #Сергей Рябков #орешник
