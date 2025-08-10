МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин обсудил с президентом Таджикистана встречу с Уиткоффом

Ранее президент России также сообщил о результатах встречи лидерам Белоруссии, Бразилии, Китая, Индии, Казахстана и Узбекистана.
Лиза Губина 2025-08-10 13:01:24
© Фото: Alexei Nikolsky ZUMAPRESS.com Global Look Press

Президент России Владимир Путин рассказал своему коллеге из Таджикистана Эмомали Рахмону о недавней встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Москве, сообщили в Кремле. Российский лидер также затронул готовящиеся переговоры на Аляске.

«Эмомали Рахмон высказался в поддержку усилий, направленных на долгосрочное урегулирование украинского кризиса», - говорится в заявлении на сайте Кремля.

Кроме того, президенты обсудили вопросы, касающиеся отношений Москвы и Душанбе, и затронули подготовку к заседанию Совета глав стран СНГ. В этом году в Совете председательствует Таджикистан.

Напомним, встреча Путина и Уиткоффа состоялась в минувшую среду. По итогам контакта российский лидер провел серию телефонных разговоров и сообщил о результатах встречи лидерам Белоруссии, Бразилии, Китая, Индии, Казахстана и Узбекистана.

Результатом встречи стало объявление подготовки очного диалога Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. 

#Россия #таджикистан #эмомали рахмон #телефонный разговор #стив Уиткофф
