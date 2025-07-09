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В Курске появился стихийный мемориал в память о жертвах атаки ВСУ на пляж

Вечером 8 июля ВСУ совершили зверский удар по городскому пляжу в Курске.
Виктория Бокий 2025-07-09 22:17:05
© Фото: ТРК «Звезда»

На Театральной площади в Курске возник стихийный мемориал в память о жертвах атаки ВСУ на пляж. Об этом написал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Люди несут цветы и игрушки в память о людях, погибших при ночном ударе по пляжу», - говорится в сообщении.

Хинштейн подчеркнул, что самая большая боль – это пятилетний Анатолий, который закрыл собой маму во время атаки украинского дрона на курский пляж. Мальчик скончался сегодня во время транспортировки в Москву на лечение.

Напомним, что вечером 8 июля ВСУ атаковали городской пляж в Курске. В результате вражеского удара на месте погибло три человека. Также семь человек были ранены, среди которых был пятилетний мальчик, скончавшийся сегодня.

Трагедию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала мировое сообщество решительно осудить кровавые злодеяния киевского режима.

Ранее в разговоре со «Звездой» житель Курска Артем Петрухин, который вместе со своим другом помогал раненным, рассказал, как оказался в эпицентре разрыва снаряда, в результате которого погиб его товарищ.

#Курск #Пляж #удар ВСУ #театральная площадь #Стихийный мемориал
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