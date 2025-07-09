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Скончался мальчик, который закрыл собой маму при атаке пляжа в Курске

У ребенка было более 30% ожогов тела. Его травмы оказались несовместимы с жизнью.
Ирина Егорова 2025-07-09 17:22:45
© Фото: kurskadm, Telegram

Пятилетний мальчик Толя, который закрыл собой мать во время атаки украинского беспилотника на курский пляж, скончался во время транспортировки в Москву на лечение. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Врачи сделали все, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми: у ребенка было более 30% ожогов тела - это крайне и крайне много для маленького человека», -  написал глава региона.

В курской больнице мальчик находился в реанимации в тяжелом состоянии, его вместе с мамой должны были доставить в НИИ имени Сперанского в Москву.

Накануне ВСУ ударили по городскому пляжу в Курске. В результате атаки три человека погибли на месте и семь пострадали. У них осколочные и проникающие ранения, а также сильные ожоги.

Среди погибших - сотрудник Росгвардии. Во время атаки ВСУ он выводил людей с пляжа, оказывал помощь пострадавшим. Героя представят к государственной награде, пообещал Хинштейн.

#беспилотник #ВСУ #Курск #атака #реанимация #Мальчик #Александр Хинштейн
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