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Курянин погиб во время атаки на пляже после того, как помог скорой с ранеными

Находившиеся на пляже люди помогали грузить раненых и пытались спасти друг друга.
Виктория Бокий 2025-07-09 16:07:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Курянин Артем Петрухин в момент атаки со своим другом проезжал мимо городского пляжа и, услышав крики, побежал на помощь. В то самое время они и оказались в эпицентре разрыва снаряда, в результате чего его друг погиб на месте, а Артем получил травмы. Об этом житель Курска рассказал «Звезде».

«Помогли грузить женщину и пятилетнего ребенка в машину. Потом отошли от скорой. В этот момент сдетонировало. В итоге мой друг погиб, а я получил ранение», - сказал Артем.

Кроме того, люди, находившиеся на городском пляже в момент атаки ВСУ, старались помочь друг другу, пытались потушить огонь. Об этом рассказала жительница Курска Татьяна.

«Мы старались все оперативно кого-то оттащить, потушить (огонь. -  Прим. ред.). Кто-то брал огнетушитель, кто-то лопатой песок засыпал, потому что пламя было достаточно большое», - поделилась пострадавшая.

По словам местной жительницы, сотовой связи на пляже после удара не было, а скорую вызывать было необходимо.

«Связи не было, скорую надо было вызывать. В кафе парень был, я подбежала и говорю: “Дай мне телефон”. Он не мог вспомнить даже номер телефона - настолько это было все внезапно и неожиданно для всех нас», - добавила Татьяна.

После звонка скорая приехала быстро. Находившиеся на пляже помогали грузить женщину с ожогами, пострадавшую от вражеского удара, и ее ребенка.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о состоянии раненных при ударе ВСУ. Он добавил, что у пострадавших в основном осколочные ранения и ожоги. 

Напомним, что вечером 8 июля ВСУ атаковали городской пляж в Курске. По словам врио губернатора региона, три человека погибли на месте и семь пострадали.

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