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После жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье завели уголовное дело

В результате катастрофы пострадали восемь человек, двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.
Анастасия Бобылева 2025-07-06 15:35:35
© Фото: zabmchs, Telegram

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с жесткой посадкой Ан-2 в Читинском районе Забайкальского края. В ведомстве уточнили, что речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации самолета.

Отмечается, что потерпевший крушение Ан-2 принадлежит авиационно-спортивному клубу регионального отделения ДОСААФ, об этом пишет 360.ru. Ход расследования находится на контроле Главного военного следственного управления СК.

Ан-2 совершил аварийную посадку в воскресенье 6 июля. Сам самолет разбился, восемь из одиннадцати человек, находящихся на борту, пострадали. Двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

#в стране и мире #Самолет #крушение #Ан-2 #аварийная посадка
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