После жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье завели уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с жесткой посадкой Ан-2 в Читинском районе Забайкальского края. В ведомстве уточнили, что речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации самолета.

Отмечается, что потерпевший крушение Ан-2 принадлежит авиационно-спортивному клубу регионального отделения ДОСААФ, об этом пишет 360.ru. Ход расследования находится на контроле Главного военного следственного управления СК.

Ан-2 совершил аварийную посадку в воскресенье 6 июля. Сам самолет разбился, восемь из одиннадцати человек, находящихся на борту, пострадали. Двое госпитализированы в тяжелом состоянии.