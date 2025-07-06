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Двоих раненых из разбившегося Ан-2 госпитализировали в тяжелом состоянии

Число пострадавших в катастрофе выросло до восьми человек.
Глеб Владовский 2025-07-06 05:33:33
© Фото: nastrazhezdorovya, Telegram

Число пострадавших в результате жесткой посадки самолета в Читинском районе выросло до восьми человек. Об этом сообщили в Минздраве Забайкальского края.

«Всего восемь пострадавших. Предварительно из них: двое в тяжелой степени, шесть в средней», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что пострадавших доставят в Забайкальскую краевую клиническую больницу. Там проведут все необходимые медицинские обследования.

Ранее сообщалось, что в результате жесткой посадки самолета пострадали шесть человек. Информации о погибших нет.

#Забайкалье #пострадавшие #минздрав рф #жесткая посадка
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