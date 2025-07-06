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В Забайкалье шесть человек пострадали при жесткой посадке самолета Ан-2

Самолет приземлился через 16 минут после взлета. На борту находились десять парашютистов и один член экипажа.
Глеб Владовский 2025-07-06 04:45:41
© Фото: zabmchs, Telegram © Видео: zabmchs, Telegram

В Читинском районе шесть человек пострадали в результате жесткой посадки самолета. Об этом сообщили в МЧС России Забайкальского края.

«Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ "Топограф" через 16 минут после взлета... По предварительным данным пострадали шесть человек, погибших нет», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что на борту находились десять парашютистов и один член экипажа, пишет RT.

На месте происшествия задействованы 37 человек, из них от МЧС 13 специалистов. Кроме того, используется 12 единиц техники.

#в стране и мире #Забайкалье #МЧС России #жесткая посадка #Читинский район
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