В Забайкалье шесть человек пострадали при жесткой посадке самолета Ан-2

В Читинском районе шесть человек пострадали в результате жесткой посадки самолета. Об этом сообщили в МЧС России Забайкальского края.

«Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ "Топограф" через 16 минут после взлета... По предварительным данным пострадали шесть человек, погибших нет», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что на борту находились десять парашютистов и один член экипажа, пишет RT.

На месте происшествия задействованы 37 человек, из них от МЧС 13 специалистов. Кроме того, используется 12 единиц техники.