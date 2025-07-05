Трамп назвал нелепым требование Ирана о репарациях и компенсациях

Президент США Дональд Трамп заявил, что желание Ирана добиваться каких-то выплат от его страны и Израиля выглядит довольно нелепым. Это мнение он озвучил журналистам на борту своего самолета, следовавшего в штат Нью-Джерси.

«Это довольно нелепо», - ответил Трамп.

Прежде стало известно, что министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи в письме обратился к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Там указано, что Иран требует от Совета Безопасности оказать давление на Израиль и Соединенные Штаты и признать их виновными в произошедшей эскалации, а также выплатить Тегерану репарации и компенсации.

Напомним, в ночь на 13 июня израильская армия начала операцию в отношении ядерных объектов Ирана, а также причастных к ядерной программе ученых и высокопоставленных военных. Иран не остался в стороне и тоже начал атаковать различные объекты на территории еврейского государства.

Вскоре, в ночь на 22 июня, к операции Израиля присоединились США, нанеся удары по некоторым ядерным объектам, например, по особо защищенному предприятию в Фордо, а также в Исфахане и Натанзе.

Вскоре стороны прекратили обоюдные нападки. Но генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссии заявлял, что на этих трех объектах сохранились мощности по обработке, конверсии и обогащению урана, хотя и значительно разрушены.