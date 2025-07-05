МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп назвал нелепым требование Ирана о репарациях и компенсациях

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты присоединились к израильской операции против объектов ядерной программы Ирана.
Марина Крижановская 2025-07-05 07:37:59
© Фото: Will Oliver - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что желание Ирана добиваться каких-то выплат от его страны и Израиля выглядит довольно нелепым. Это мнение он озвучил журналистам на борту своего самолета, следовавшего в штат Нью-Джерси.

«Это довольно нелепо», - ответил Трамп.

Прежде стало известно, что министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи в письме обратился к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Там указано, что Иран требует от Совета Безопасности оказать давление на Израиль и Соединенные Штаты и признать их виновными в произошедшей эскалации, а также выплатить Тегерану репарации и компенсации.

Напомним, в ночь на 13 июня израильская армия начала операцию в отношении ядерных объектов Ирана, а также причастных к ядерной программе ученых и высокопоставленных военных. Иран не остался в стороне и тоже начал атаковать различные объекты на территории еврейского государства.

Вскоре, в ночь на 22 июня, к операции Израиля присоединились США, нанеся удары по некоторым ядерным объектам, например, по особо защищенному предприятию в Фордо, а также в Исфахане и Натанзе.

Вскоре стороны прекратили обоюдные нападки. Но генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссии заявлял, что на этих трех объектах сохранились мощности по обработке, конверсии и обогащению урана, хотя и значительно разрушены.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Ближний Восток #Израиль #Иран
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 