Гросси: Иран может возобновить производство урана за несколько месяцев

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран может возобновить процесс обогащения урана за несколько месяцев. По его словам, Тегеран сохранил производственные и технологические мощности для этого.

После ударов США и Израиля ядерным объектам Ирана был нанесен серьезный, но не полный ущерб, сказал Гросси в интервью CBS. Он добавил, что в стране в короткий срок могут быть развернуты несколько каскадов вращающихся центрифуг, производящих обогащенный уран.

Нельзя сказать, что в Иране «все исчезло и больше ничего нет», заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии.

Эксперты МАГАТЭ не видели признаков того, что ядерная программа Ирана была нацелена на создание ядерного оружия, сказал Гросси. Однако у них не было полной информации по поводу обогащения.

В середине июня Израиль начал наносить военные удары по территории Ирана, утверждая, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Тегеран объявил о проведении ответной операции.

США 22 июня нанесли удар по трем иранским ядерным объектам: в Исфахане, Фордо и Натанзе. Президент Дональд Трамп заявил, что все главные иранские объекты по обогащению урана были полностью уничтожены. В то же время СМИ опубликовали отчет разведки, в котором выражается сомнение в достижении целей американского удара.

По словам Гросси, в Фордо, Натанзе и Исфахане сохранились мощности по обработке, конверсии и обогащению урана, хотя они значительно разрушены.

МАГАТЭ не может отследить 400 кг обогащенного до 60% урана, который годится для создания оружия. После израильских и американских ударов Тегеран решил больше не пускать Гросси на свои ядерные объекты.