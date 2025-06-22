Axios: при ударах по Ирану применялись бомбардировщики B-2А Spirit

При атаке американских ВВС на Иран применялись бомбардировщики-невидимки B-2А Spirit. Об этом новостному порталу Axios заявил один из чиновников в Израиле.

«Для нанесения ночного удара по ядерным объектам Ирана США использовали бомбардировщики-невидимки B-2 - усовершенствованные самолеты, которые известны возможностью доставлять огромные противобункерные бомбы», - заявил собеседник СМИ.

Эти боеприпасы способны уничтожить подземный ядерный объект Ирана в Фордо, добавил он.

Напомним, несколькими часами ранее стало известно об ударах ВВС США по объектам ядерной энергетики в Иране.

Президент Дональд Трамп писал, что атака была «очень успешной», во время которой три ядерных объекта в Фордо, Исфахане и Натанзе подверглись бомбардировке. На них были сброшены «бункерные бомбы» GBU-57 весом 30 тысяч фунтов, что эквивалентно 13,6 тонны.

Говоря об объекте в Фордо, который считается самым укрепленным объектом по обогащению урана в ИРИ, уточняется, что на него сбросили полный комплект бомб.

На фоне произошедшей атаки по Ирану Трамп готовится выступить перед американцами, обращение запланировано на 05:00 по московскому времени.