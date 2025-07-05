Трамп подписал «большой и красивый» закон о налогах и расходах

Глава Белого дома Дональд Трамп подписал новый закон и государственных расходах и налогах. Американский лидер назвал его самым крупным в истории в этой сфере.
«Это самый крупный законопроект в своем роде в истории. Такого никогда не было», - сообщил он собравшимся на Южной лужайке Белого дома журналистам.
Новый документ подразумевает сокращение налогов и госрасходов во многих отраслях. При этом будут существенно повышены объемы средств на оборонную промышленность.
Так, деньги будут выделены, в том числе, на создание системы ПРО Golden Dome.
Одним из самых ярых критиков законопроекта является Илон Маск. Его жесткие заявления по поводу билля стали одной из причин разногласий и ухудшения отношений с Трампом.
Закон был одобрен Конгрессом и Палатой представителей.
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