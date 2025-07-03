Палата представителей приняла «большой и красивый законопроект» Трампа

Палата представителей Конгресса США приняла «большой, красивый» законопроект Дональда Трампа о госрасходах и налогах, следует из трансляции заседания. Ранее документ приняли в Сенате и теперь он отправляется на подпись президенту.

За принятие законопроекта проголосовали 218 членов Палаты представителей, против - 214.

Законопроект усложнит для некоторых лиц - прежде всего для мигрантов - получение выплат по медстраховке и других пособий, существенно повысит расходы на охрану границ и увеличит государственный долг США, позволит получить налоговый вычет по автокредиту и отменит налоги на чаевые.

Законопроект также добавит около 150 миллиардов долларов на укрепление оборонных программ США, в том числе противоракетную оборонную инициативу Трампа «Золотой купол», судостроение и боеприпасы.

После принятия законопроекта в Палате представителей, республиканцы начали скандировать «США». Во время рассмотрения демократ Хаким Джеффрис выступал с критикой законопроекта в течение 8 часов 44 минут, побив рекорд Палаты представителей по длительности речи.



Ранее документ раскритиковал американский миллиардер Илон Маск, который считает, что новые правила приведут США к рабству, сам законопроект он назвал мерзостью.