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Палата представителей приняла «большой и красивый законопроект» Трампа

Документ отправляется на подпись президенту США.
Дима Иванов 2025-07-03 22:15:06
© Фото: Annabelle Gordon, Consolidated News Photos, Globallookpress

Палата представителей Конгресса США приняла «большой, красивый» законопроект Дональда Трампа о госрасходах и налогах, следует из трансляции заседания. Ранее документ приняли в Сенате и теперь он отправляется на подпись президенту.

За принятие законопроекта проголосовали 218 членов Палаты представителей, против - 214.

Законопроект усложнит для некоторых лиц - прежде всего для мигрантов - получение выплат по медстраховке и других пособий, существенно повысит расходы на охрану границ и увеличит государственный долг США, позволит получить налоговый вычет по автокредиту и отменит налоги на чаевые.

Законопроект также добавит около 150 миллиардов долларов на укрепление оборонных программ США, в том числе противоракетную оборонную инициативу Трампа «Золотой купол», судостроение и боеприпасы.

После принятия законопроекта в Палате представителей, республиканцы начали скандировать «США». Во время рассмотрения демократ Хаким Джеффрис выступал с критикой законопроекта в течение 8 часов 44 минут, побив рекорд Палаты представителей по длительности речи.

Ранее документ раскритиковал американский миллиардер Илон Маск, который считает, что новые правила приведут США к рабству, сам законопроект он назвал мерзостью.

#в стране и мире #Медицина #сша #Дональд Трамп #конгресс США
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