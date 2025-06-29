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Маск: законопроект Трампа о госрасходах приведет к долговому рабству

Также миллиардер считает, что законопроект может уничтожить миллионы рабочих мест в США и причинит стране «огромный стратегический ущерб».
Виктория Бокий 2025-06-29 03:58:30
© Фото: Francis Chung Pool, Globallookpress

Законопроект о госрасходах, который предложил президент США Дональд Трамп, может привести к крупнейшему увеличению госдолга, что приведет Соединенные Штаты к долговому рабству. Об этом заявил американский предприниматель и бывший глава ведомства по повышению эффективности работы правительства Штатов Илон Маск.

«Этот законопроект увеличит потолок госдолга на $5 трлн, это самое большое увеличение в истории, которое направит Америку по кратчайшему пути к долговому рабству», - написал он в соцсети X.

Кроме того, миллиардер считает, что законопроект может уничтожить миллионы рабочих мест в США и причинит стране «огромный стратегический ущерб».

Документ предусматривает серьезное сокращение налогов и госрасходов в ряде отраслей. При этом он предполагает увеличение расходов в оборонной сфере, в частности на создание системы ПРО Golden Home. Также в него включены меры по ужесточению пограничного контроля и увеличению расходов в этой сфере.

Ранее Илон Маск назвал мерзостью новый бюджетный проект американского лидера. По мнению миллиардера, при таком подходе дефицит бюджета США вырастет до 2,5 трлн долларов, что наложит на граждан страны непосильное долговое бремя.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #илон маск #законопроект #госрасходы #долговое рабство
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